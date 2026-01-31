欧州５大リーグのクラブがコペンハーゲンの鈴木淳之介を注視しているようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』が報じた。22歳の日本代表DFは、昨夏に湘南ベルマーレからコペンハーゲンに完全移籍で加入。本来はCBを主戦場としていたなか、慣れない右サイドバックでの起用が増えても圧倒的なパフォーマンスを見せ、デンマーク国内で評価を高めていた。そんななか同メディアによると、ついに外のクラブからも注目が集まってい