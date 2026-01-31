【関東地方の天気】31日も冬の青空が広がり、空気の乾いた状態が長く続いています。火の取り扱いには、十分注意してください。【午後の天気】平野部はこのあとも広く晴れるでしょう。北部山沿いも晴れ間が出ますが、一部の地域では、雪の降る所がありそうです。日中は、この時期らしい寒さが続き、予想最高気温は10℃くらいの所が多いでしょう。【週間予報】2月1日から4日にかけては、空気の乾いた冬晴れと、厳しい寒さが続くでし