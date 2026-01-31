テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が３０日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日は、群馬県伊勢崎市で大人気のお店「せっちゃんうどん」を特集。８１歳の加藤節子さんが提供する手打ちうどんに良純は感激。「お客さんに喜んでもらえるから、できるっていうのはスゴいよね」とうなずいた。一茂も「そう、そう。人の喜ぶ顔が見たいっていうね。やっぱり、サー