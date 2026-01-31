国際サッカー歴史統計連盟（ＩＦＦＨＳ）が、２０２５年におけるアジアのＵ―２０ベストイレブンを発表した。日本からは、ＦＷ塩貝健人（ボルフスブルク）、ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）、ＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）、ＤＦ小杉啓太（Ｅフランクフルト）、Ｊ２大宮から海外クラブへ移籍するＤＦ市原吏音が入り、何かの間違いで２３歳のＧＫ鈴木彩艶（パルマ）も名を連ねた。一方、韓国からはＦＷヤン・ミンヒョク（コベン