ジャーナリストの丸山ゴンザレス氏が３１日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。丸山氏は、現在ＴＢＳ系で放送されている、戸田恵梨香主演の日曜劇場「リブート」に?裏社会監修?を務めている。ナイツの塙宣之に「全部、最終回まで？」と聞かれると、「一応、僕チェック（しました）」と、すでに全部のストーリーを確認し、監修を終えていると明かした。塙は「監修だ