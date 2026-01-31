冬のおしゃれは、防寒重視でつい着込みすぎてしまうことも。そんなときは、冷えやすい足元をカバーするアイテムを取り入れてみるのもいいかも。今回は、【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、暖かさとおしゃれを両立できそうな「レッグウェア」を紹介します。いつもの冬コーデにさりげなく取り入れて、寒さ対策をしてみては。 ふわもこが可愛いあったかソックス 【3COINS】「もこもこエコファӦ