照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。土俵上で行われた断髪式には、元横綱・白鵬翔さんが登場した。断髪式では、黄金に輝くモンゴルの民族衣装に身を包んだ白鵬さんが登場。会場からはこの日一番の歓声が上がった。マゲに鋏を入れると、照ノ富士の両肩に手を置いて何か言葉