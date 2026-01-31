LESSERAFIMのSAKURA(宮脇咲良)が30日、自身のインスタグラムを更新。パーカにデニムを合わせたカジュアルなコーデで見せた自然体の表情がファンの反響を呼んでいる。 【写真】カジュアルコーデで自然体春が待ち遠しくなる街角のSAKURA 桜の絵文字を添えて、宮脇は「春が待ち遠しい」と投稿。フードをかぶって脚を組み、物思いにふける姿はボーイッシュな印象も。インナーには輝く白