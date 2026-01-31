巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。丸佳浩外野手はプロ１９年目のキャンプインとなる。「自分の持ってるものをしっかりアピールできたらいいなと思います」と冷静に語った。昨季は開幕直前のオープン戦中に右大腿（だいたい）二頭筋の筋損傷で離脱。１軍復帰まで約２か月を要した。それだけに「しっかりとけがなく１年できたらいいなと思いながら（参拝した）」と、うなずいた。