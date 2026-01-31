ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』などが楽しめる「呪術廻戦」手軽に食べ歩きができる「カートフード」も充実しています。今回は、シネマ 4-D ストア前のフードカートで販売される、虎杖悠仁と五条悟の“術式”をテーマにした2種類のメニュー