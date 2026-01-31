巨人の若林晃弘３軍ディフェンスコーチら３軍、故障班キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。コーチに就任してから初めての宮崎キャンプに「自分も新しい人なんで、選手と一緒に成長できれば」と力を込めた。巨人、日本ハムでの経験を活かし「技術のスキルアップであったり、人としての生活面であったりとサポートしていければ」と、選手時代の経験を伝授する。