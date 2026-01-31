お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。NSC時代に一度、コンビを組んだ女性芸人を明かした。ゆりやんは同期芸人にガンバレルーヤの2人、紅しょうがの熊元プロレスがおり、4人で熱海旅行に出かけるなど仲が良いという。そして「熊元プロレスちゃんはNSCの養成所時代に“コンビ組もう”って1回組みました」と明かし、コンビ名も「稲妻パンティーズ」だったと告白