歌手の和田アキ子（75）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。フィッシング詐欺に引っかかりそうになったことを明かす場面があった。トーク中、「ちょっと恐ろしい話でね」と切り出した和田。「私ね、詐欺だと思うんですけど、本当に押してしまおうかと思うぐらい、これがスマホにかかってきたんですよ」と明かした。実際にかかってき