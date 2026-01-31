プロ野球・巨人が31日、翌日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮を参拝。坂本勇人選手が今季に向けて意気込みました。プロ20年目のシーズンとなる坂本選手ですが今季については「あんまり大きな違いはないんですけど、今年はさらにやらなきゃいけないなっていう気持ちです。レギュラーの時も今の状況でも毎年良い結果出してやりたい心境は変わらないので、立場は違いますけど、心境の変化は毎年あまり大きな差はない」とコメント