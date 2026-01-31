驚がくの３連単配当が飛び出したことに、ＳＮＳ上は騒然となっている。「三連単５８００万」がＸ（旧ツイッター）でもトレンド入りしたほどだ。小倉競馬６Ｒの３歳未勝利（若手騎手・芝１２００メートル）は１８頭立てで行われ、単勝で最低人気だったカシノリアーナ（牝３歳、美浦・天間昭一厩舎、父サトノクラウン）が勝利。２着にも１７番人気スッサンエア、３着にも１０番人気のコンフィアンサが入り、３連単はＪＲＡ歴代ト