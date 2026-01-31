巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。岸田行倫捕手は初めて主将として迎えるキャンプ。「少しいつもとは違う感じがするんですけど、あんまり特別なことをするっていう気持ちではないので、いつも通り、まずは自分のことをしっかりできるようにやっていきたいなと思います」と表情を引き締めた。チームの主将は２４年まで務めていた岡本（現ブルージェイズ）以来。「和真自身は本当にず