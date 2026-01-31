ロッテは３１日、前西武監督の松井稼頭央氏（５０）の臨時コーチ就任を発表した。２月５日から１１日までの日程で都城春季キャンプに参加する。松井氏はサブロー監督（４９）のＰＬ学園の１年先輩にあたる。西武では走攻守３拍子そろった遊撃手として活躍し、メジャー移籍。引退後は西武２軍監督、１軍ヘッドコーチを経て２３年から２４年シーズン途中まで１軍監督として手腕を発揮した。この日は楽天キャンプ地を訪れた。