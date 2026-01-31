巨人の大勢投手が３１日、宮崎神宮を参拝した。２月１日からは宮崎春季キャンプがスタート。「身が引き締まる思いです」と語った。さらに、侍ジャパンの強化合宿も行われる。「しっかりとけがなく、チームに求められているものを発揮できたらな、と思います」と意気込んだ。