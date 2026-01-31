ＤｅＮＡ・南場智子オーナー（６３）が３１日、選手たちとともに航空機でキャンプ地・沖縄に入った。チームの先陣を切って到着ゲートに現れた同オーナーは、日頃の凜（りん）としたスーツ姿とは異なり、紺のジャケットにふわりとした白いロングスカート、白いスニーカーのカジュアルキュートないでたち。ファンに何度も頭を下げ、球春到来に穏やかな笑みを浮かべていた。熱心なチーム作りで、ファンからの人気や信頼も厚い南