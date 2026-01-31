俳優の萩原利久（26）が31日、都内で卓上カレンダー「RIKUHAGIWARA2026Calendar」（シンコーミュージック・エンタテインメント）の発売記念イベントを行った。カメラマンは友人でもある俳優の北村匠海（28）が務めた。萩原は北村が監督を務めた昨年公開の映画「世界征服やめた」にも出演。「写真を撮っているのは知っていた。匠海が撮ってくれたらなという思いがあって、“北村さん〜！”ってお願いしたらOKをもらえまし