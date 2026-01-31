俳優の飯島寛騎（29）が31日、都内で「飯島寛騎2026年4月始まり卓上カレンダー」（株式会社ハゴロモ）の発売記念イベントに出席した。20代最後のカレンダー。普段の生活感を出すなど、等身大の姿を収めた。「二十歳のときに上京してきて、今年で10年立つんですけど、意外と早かったなと最近思っていて、残りあと半年くらい、後悔しない20代ライフを送りたい」と語った。芸能生活は今年で10周年。「最初の仮面ライダーのと