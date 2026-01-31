１月３１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、単勝７番人気のリッツパーティー（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）が、好スタートから向正面で先頭に立ち押し切った。勝ち時計は１分４８秒２（良）。好スタートを決め序盤は２番手で行き、向こう正面から先頭を奪った。そこから並びかけられることなく、直線でリードを広げて、２着に２馬身半差をつけて完勝した。柴田善臣騎手は自身が