今年7月30日で還暦を迎える柴田善臣騎手が31日、東京5R新馬戦（1800メートル）の7番人気リッツパーティー（牡＝岩戸、父ミッキーロケット）で今年3勝目を挙げるとともに自身のJRA最年長勝利記録を59歳6カ月2日に更新した。3角先頭で後続を2馬身半突き放す完勝。同騎手は「向正面でバランスを崩したり、直線でハミを掛けると浮き上がったりと課題はあるが、大事に育てていけばいい所まで行くのではないか」と素質を評価。元同期