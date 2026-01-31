病気などの診療で高額な費用がかかった場合、健康保険に加入していれば「高額療養費制度」を利用でき、診療にかかった一部の費用が払い戻されます。しかし、診療に関わる全てのものが対象になるわけではありません。本記事で、注意すべきポイントを詳しく解説します。 高額療養費の対象になるのは「保険適用」の医療費のみ 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が同一月で自己負担限度額を超えた場合