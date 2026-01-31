岐阜県高山市で山肌に氷の柱が連なる「氷の渓谷」が見ごろを迎えています。 【写真を見る】厳寒の北アルプスふもとに「氷の渓谷」…全長200メートルにわたる“青白く神秘的な氷柱”に注目 岐阜・高山市 青白く幾重にも重なる、大きな氷の柱。 北アルプスのふもと、標高約900メートルにある岐阜県高山市丹生川町の飛騨大鍾乳洞では、氷点下10℃にもなる立地をいかして、谷の水を岩肌や樹木にかけ、徐々に凍らせて