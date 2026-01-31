【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の本田響矢が31日、都内で開催された写真集『ECHOES（エコーズ）』（幻冬舎）刊行記念プレス取材に出席。自信が持てるようになったことを明かす場面があった。【写真】「めおと日和」話題の26歳俳優、LAショットがかっこよすぎ◆本田響矢、自信が持てたこととは？本田の念願の地・ロサンゼルスでオールロケを敢行した本作は、26歳のひとり旅をまとめた1冊で、160ページ完全撮り下ろしの、素をたっ