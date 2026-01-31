KBS京都が31日午後1時から放送した「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」の冒頭で放送事故が起こった。この日は普段のニッポン放送のスタジオから飛び出してMRO北陸放送のスタジオから生放送。普段とは違う放送だったこともあってか、KBS京都では冒頭から7分間から音楽が流れ、途中から放送が始まるハプニングがあった。