俳優中村雅俊（74）が31日、都内で公開中の監督、主演を務めた映画「五十年目の俺たちの旅」の生誕記念舞台あいさつとギネス世界記録認定式に出席した。明日2月1日に75歳の誕生日を迎えて、後期高齢者になる中村は深紅のビロードのスーツ姿で登場。「めでたいんですか。75歳、世の中的にはすっかりおじいちゃんですよ」と照れた。映画について「ファンの方からいっぱい手紙をいただいて、比較的好意的なのでホッとしている。公開前