言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、冬の暮らしや健康維持に隠れている言葉をピックアップしました。文字を当てはめて、すっきり正解を目指してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まり□□がみ□□かんけつ□□ヒント：健康診断で必ず測る「あの数値」に含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あつ正解は「あつ」でした。▼