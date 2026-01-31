¤½¤è¤ó¤¬¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤½¤è¤ó(31)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿Éã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö31ºÐ¤ÎÌ¼¤È90ºÐ¤ÎÉã¡×¤È¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÇÉã¤ÈÃçÎÉ¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤½¤è¤ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëÉã¿Æ¤¬¼Â¤Ï90ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¾×·â¤ÎÇ¯Îðº¹¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï1900Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢3Ëü¤ËÇ÷¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³