壮観!女子プロレス界のレジェンド集合元女子プロレスラーの工藤めぐみ(56)がXを更新。錚々たるメンバーが勢ぞろいした女子プロレスOGの集合写真が話題になっている。「LADY’S CON。先輩、同世代、後輩がそろう空間。懐かしさと心地よい緊張感、そして和み。全部が重なって、とても楽しい時間でした。会いに来てくださったみなさん、ありがとうございました。控え室トークも楽しかった〜」と、1月25日に東京・青山 LA COLLEZIO