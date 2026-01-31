学歴詐称疑惑が指摘され、公職選挙法違反などの疑いで刑事告発されている伊東市の田久保前市長が、警察からこれまでの選挙で使用していた選挙公報や、リーフレットの提出を求められていたことが新たに分かりました。 【動画】田久保前市長これまでの選挙のリーフレットの提出など求められる＝公選法違反の疑いなどで刑事告発 田久保真紀前市長をめぐっては、初当選した市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えた「公