香港できのう朝、日本人2人が現金およそ5800万円を奪われた事件で、香港警察は容疑者6人を逮捕し、このうち3人は日本人であると明らかにしました。【映像】香港の様子奪われた現金の一部も回収したとしています。（ANNニュース）