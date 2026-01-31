３０日午前１１時４０分頃、山梨県笛吹市石和町四日市場のホームセンターの建設現場で、組み立て中の足場が倒れ、下で作業をしていた富士吉田市浅間、会社員奥脇義英さん（５９）が下敷きになる事故があった。奥脇さんは病院に搬送されたが、死亡が確認された。また、足場の上で作業をしていたベトナム国籍で静岡県焼津市の男性（３５）も打撲などを負った。軽傷とみられている。笛吹署の発表によると、足場は高さ７・５メート