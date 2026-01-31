ボートレース平和島の「JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念」の予選最終日6Rで3艇によるフライングが発生した。松本庸平（41＝三重）がコンマプラス01、赤岩善生（49＝愛知）が同02、岡部貴司（51＝岡山）が同04のフライングで返還欠場となり、賞典除外となった。発売額3097万9300円の約97％に当たる3014万2500円が返還された。