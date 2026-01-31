減税日本・ゆうこく連合は30日、衆院選の政策に関する記者会見を行ったが、河村たかし共同代表が「減税日本」の政策を語り、原口一博共同代表が「ゆうこく連合」の衆院選公約を発表したものの、共通の衆院選公約は発表されなかった。【映像】「ザイム真理教」を語る原口氏（実際の様子）「ゆうこく連合」の公約を発表した原口氏は、「消費税は廃止一択」と主張。「責任ある積極財政と、政府系ファンドの運用、ブロックチェーン