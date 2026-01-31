昨年のＮＨＫマイルＣの勝ち馬でサウジアラビアの１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）に出走するパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は１月３１日午前３時２５分、栗東・坂路を５７秒１―１３秒４で軽快に駆け上がった。橋口調教師は「軽くやりました。落ち着いていてすごく良かったですね。順調に来ています」と手応えを深めた