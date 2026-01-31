◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝１月３１日、栗東トレセン明け４歳のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は角馬場で体をほぐした。柴田助手は「帰厩時は立派に帰ってきたし、パワーアップして古馬っぽくなってきた」と成長を実感している。３歳だった前走の京阪杯は、古馬を相手に内でうまく立ち回って４着。同助手は「前走もいい競馬だったし、３歳