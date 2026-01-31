アーティストのＭａｔｔが、２０キロ激やせしたことを明かした。Ｍａｔｔが出演している「マット様のお買い物『マット通販』」を放送している韓国最新コスメテレビ通販「麻布ストア」の公式インスタグラムが３１日までに更新され、Ｍａｔｔが登場。プロデューサーが韓国に旅立つＭａｔｔを直撃して撮影した動画が公開された。プロデューサーが「っていうかＭａｔｔさん、めっちゃ細くなってるんですけど、その足」とびっくり