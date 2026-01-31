文化放送は、2月3日（火）午後7時00分から、リスナーの思い出と嵐の楽曲で彩る特別番組『ARASHI All-TIME Request ～僕たちの“5×MORE”プレイリスト～』を放送する。出演は、嵐の大ファンとしても知られるドランクドラゴン・塚地武雅と、3時のヒロイン・かなで。 当番組は、デビューから現在に至るまで、多くの人々の背中を押し続けてきた、唯一無二のアイドルグループ「嵐」の楽曲を、2時間に亘