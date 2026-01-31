大分県大分市に住む60代の男性がロマンス詐欺の被害にあい、およそ1590万円をだまし取られました。 警察によりますと、2025年12月、大分市に住む60代の男性がSNSのXを通じて台湾出身の女性を名乗る人物と知り合いました。 その後LINEでやりとりをするようになり男性は恋愛感情を抱くようになったということです。 そして相手から「瑪瑙という石からできた九眼天珠がオークションで高く取引され、儲けることができる」など