サッカーJ2、大分トリニータの監督と選手が佐藤知事を表敬訪問し、今シーズンの活躍を誓いました。 30日、県庁を訪れたのは、大分トリニータの四方田修平監督や吉田真那斗選手など7人です。 昨シーズンは、チームはJ2、16位に低迷。 2月開幕する特別大会での活躍を誓い、佐藤知事から激励を受けていました。 ◆大分トリニータ吉田真那斗選手「見ている人がわくわく、そして感動する