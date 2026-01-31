衆院選では2月8日投開票に向けて、大分県内でも活発に街頭演説が行われています。 こうした中、30日は高市総理が就任後初めて来県し、大分市で政策を訴えました。 高市総理が就任後初めて来県 ◆高市早苗首相「日本列島を強く豊かに高市早苗でございます」 高市総理は30日、大分1区に立候補している自民党候補者の応援で大分市中心部を訪れました。 2025年10月に総理に就任以降、今回が初めての大分入りです。