大分県日出町の小中学生が、30日、巨大な絵巻づくりに挑戦しました。 絵巻の長さは50メートル以上あります。 アーティストのRyuAmbeさん 個性豊かな妖怪が描かれたこちらの絵巻。作ったのは、日出町にある大神小学校と中学校に通う子供たちです。 アートを通じて多様な価値観に触れてほしいと行われた取り組みで日出町の観光親善大使を務めるアーティストのRyuAmbeさんが講師を務めま