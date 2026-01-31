中津警察署 大分県中津市に住む30代の男性がSNS型投資詐欺で225万円の被害にあったことがわかりました。 警察によりますと2025年11月頃、男性がインターネットを利用していたところ投資に関する広告を見つけ、その広告に掲載されていたLINEアカウントを登録し、『オンラインカスタマーサービス No.1』『〇〇リベラルアシスタント』『トレンド交流会』とやりとりを始めました。その中で、『〇〇リベラルア