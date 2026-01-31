大分県宇佐市では、冬の風物詩・伝統のアオノリ漁が行われています。 およそ80年続く宇佐市の駅館川のアオノリ漁。 宇佐市 「カギ」と呼ばれる竹で作った道具で川の中のアオノリを引っ掛けて収穫します。 1月23日の朝から今シーズンの漁が始まり、この日はおよそ20人が参加しました。 雨が少なかったり、暖冬の影響で今シーズンのアオノリは量は少ないものの、香りや味は良いものができているとい