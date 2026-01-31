時速194キロ死亡事故 危険運転か過失運転か 刑の重さに大きな違い 遺族の会見（1月29日） 2021年に大分県大分市で発生した時速194キロの車による死亡事故について危険運転が認められなかった控訴審判決を不服として遺族は1月29日、最高裁への上告を求め約7万人分の署名を福岡高等検察庁に提出しました。その後遺族は会見で「このままでは終われない」などと胸の内を明かしました。会見の内容を詳しくお伝えします