衆院選の大分県内の各選挙区の構図についてお伝えしています。今回は別府市や中津市、国東市などが選挙区となる大分3区です。 大分3区には小選挙区制の導入以降、最多となる5人が出馬。前外務大臣のベテランに4人の新人が挑む構図です。 「厳しい戦いとなる」大臣経験者の前職 真意説明する動画発信にも力 自民・前 岩屋毅候補(68) ◆自民・前 岩屋毅候補(68)「これまでにない難しい厳しい戦いになると覚悟をし