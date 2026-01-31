タレント石原良純（64）が30日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。妻の実家に父親で元東京都知事の慎太郎さん（22年死去）が訪れたエピソードを明かした。良純は「結婚する前に嫁さんの実家が近くだった。結構お義母さんが料理が上手だった。それでうちのおやじが食べにくることが何回かあって、（秘書が）『これから知事が（家に）寄りますので、ご飯の用意をしてください』って、ひどい話なんだ