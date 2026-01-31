愛知県高浜市で住宅が全焼し、住人3人がやけどで病院へ運ばれました。 【写真を見る】早朝に火事 木造住宅が全焼し3人がやけど 周辺の住宅５軒の一部が焼ける 愛知・高浜市 警察と消防によりますと、きょう午前5時半過ぎ、愛知県高浜市論地1丁目で、住宅が火事になっていると近くに住む男性から119番通報がありました。 消防車など14台がかけつけ、火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で、火元の木造2階建ての住宅が